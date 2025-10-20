Guardia Estatal retira cámaras clandestinas en Reynosa

Personal de la Guardia Estatal retiró cinco cámaras de videovigilancia clandestinas y un módem en Reynosa. Este hallazgo se suma al registrado en recientes horas en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre las colonias Las Cumbres, Emiliano Zapata y Los Muros, cuando observaron los equipos.

El personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Reynosa procedió al retiró de cinco cámaras de videovigilancia clandestinas y un módem.

Luego, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Periquitos, localizó una cámara clandestina ubicada sobre el kilómetro 52 de la Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los objetos retirados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones.