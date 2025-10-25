Hallan muertos a madre y menor

Hallan muertos a madre y menorEl reporte se realizó en un domicilio ubicado en la calle Albatros con esquina de la avenida De Las Aves en Balcones de San José
Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo sin vida de una mujer y un menor en avanzado estado de descomposición en el interior de un domicilio.
El reporte del hallazgo de las personas sin vida se realizó minutos después de las 18:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Albatros con esquina de la avenida De Las Aves en el Fraccionamiento Balcones de San José, o más conocida como Arecas, esto por medio de una llamada al número de emergencia.
Elementos de la Guardia Estatal acudieron a atender el reporte de auxilio, confirmando el hallazgo de una mujer y un menor de edad sin vida en una de las habitaciones del domicilio, por lo que procedieron con el acordonamiento y a notificar a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Realizan investigación
Agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron en el domicilio e ingresaron a la escena del hallazgo, por lo que realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de posibles indicios para la investigación.
Posteriormente, los peritos criminólogos llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los cadáveres a las instalaciones del anfiteatro, con el propósito de practicarles la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte de la mujer y el menor de edad, quienes eran madre e hijo.
Las autoridades señalaron que el menor de edad y la mujer se encontraban recostados sobre la cama y que no se les apreciaban huellas de violencia, por lo que será de importancia la necropsia para las causas de la muerte.