Hallan muertos a madre y menor

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo sin vida de una mujer y un menor en avanzado estado de descomposición en el interior de un domicilio.

El reporte del hallazgo de las personas sin vida se realizó minutos después de las 18:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Albatros con esquina de la avenida De Las Aves en el Fraccionamiento Balcones de San José, o más conocida como Arecas, esto por medio de una llamada al número de emergencia.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron a atender el reporte de auxilio, confirmando el hallazgo de una mujer y un menor de edad sin vida en una de las habitaciones del domicilio, por lo que procedieron con el acordonamiento y a notificar a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Realizan investigación

Agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron en el domicilio e ingresaron a la escena del hallazgo, por lo que realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de posibles indicios para la investigación.

Posteriormente, los peritos criminólogos llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los cadáveres a las instalaciones del anfiteatro, con el propósito de practicarles la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte de la mujer y el menor de edad, quienes eran madre e hijo.

Las autoridades señalaron que el menor de edad y la mujer se encontraban recostados sobre la cama y que no se les apreciaban huellas de violencia, por lo que será de importancia la necropsia para las causas de la muerte.