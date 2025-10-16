Detienen en Reynosa a estadounidenses al intentar ingresar armas a México

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a tres personas de procedencia extranjera que pretendían ingresar con armamento al territorio mexicano por la frontera de Reynosa.

El Gabinete de Seguridad precisó que los hechos se registraron durante inspecciones de prevención del delito en el Puente Internacional “Benito Juárez”, en el municipio de Reynosa.

Al realizar una inspección a un vehículo, procedente de Hidalgo, Texas, encontraron:

Un arma larga , dos cargadores

, dos 1,163 cartuchos

U na mira telescópica

na mira telescópica Un silenciador

Un cañón con guardamano

Un vehículo

En la unidad viajaban tres personas de nacionalidad estadounidense, una de ellas menor de edad, quienes fueron detenidos. El armamento asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Decomisaron un arma larga

Decomiso de droga

El 14 de octubre, también se dio otro importante aseguramiento dentro de la Operación Frontera. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en Nuevo Laredo se aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, 300 kilos de marihuana y un vehículo con reporte de robo.