Arrestan a conductor al hallar droga en su auto en Reynosa

Durante acciones de recorridos de vigilancia, los uniformados de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre y aseguraron marihuana.

Los elementos de la Guardia Estatal resaltaron que, al llevar a cabo recorrido de prevención y vigilancia por la colonia Capitán Carlos Cantú, detectaron un vehículo tipo Chevrolet Matiz, color blanco con franja verde, habilitado como taxi, el cual circulaba de manera irregular y realizó acciones evasivas a exceso de velocidad.

Al darle alcance y marcarle el alto, procedieron a entrevistarse con el conductor; este mostró una actitud nerviosa, por lo que se efectuó una inspección preventiva en el vehículo y al ciudadano.

Durante la revisión, localizaron en el interior del carro, debajo de uno de los asientos, una bolsa de tela color beige que contenía hierba seca con las características de la marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo.

El conductor fue detenido en el lugar y asegurado el vehículo y la hierba verde, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.