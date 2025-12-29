Beodo molestaba a los peatones en la plaza municipal

Un hombre en estado de ebriedad terminó en las cálidas celdas de seguridad pública al ser sorprendido molestando a peatones en plena plaza municipal.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que alrededor de las 19:00 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia por la calle Hidalgo del primer cuadro de la ciudad, como referencia en la Plaza Pública, cuando observaron a unos ciudadanos marcándoles el alto y haciendo un llamado de auxilio a los uniformados.

¿Cómo ocurrió la detención del hombre ebrio?

Por lo que se detuvieron su marcha y atendieron al ciudadano, quien solicitaba ayuda refiriendo que un hombre se encontraba molestándolo y en varias ocasiones intentó agredirlo, por lo que solicitaba fuera detenido y retirado del lugar, porque no solo era contra él, sino contra otras personas, ya que se encontraba en estado de ebriedad.

El hombre detenido se identificó como Santana A, de 44 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa; pero quien expresaba que se molestó porque no lo dejaban tomar sus cervezas en la plaza pública.

Acciones de la Guardia Estatal en la plaza pública

La intervención de la Guardia Estatal fue crucial para evitar que la situación escalara, ya que el hombre en estado de ebriedad representaba un riesgo tanto para sí mismo como para los peatones que transitaban por la zona.

Detalles sobre el incidente en la plaza municipal

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de la vigilancia en espacios públicos, donde la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad para las autoridades locales.