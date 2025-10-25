Previenen el ciberbullying en escuela La Corregidora

El personal de la Guardia Estatal de Género continúa reforzando la prevención de la violencia en las escuelas; por ello brindaron talleres informativos a más de cien estudiantes que participaron en las actividades sobre el tema acoso, ciberbullying y respeto en cuestión general.

Dichas acciones se realizaron en la Escuela Primaria "La Corregidora", ubicada en la colonia La Escondida de Reynosa. Personal de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV) ofreció una plática dirigida a niñas, niños, así como a los docentes, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el respeto dentro del aula.

¿Qué temas se abordaron en los talleres?

Durante el taller y la plática, se abordaron temas como el ciberbullying y acoso escolar, donde las y los alumnos recibieron orientación sobre cómo identificar conductas de riesgo y hacer uso adecuado de los números de emergencia 911 y 089.

Los elementos de la Guardia Estatal promovieron la reflexión sobre el respeto y la empatía como base de la convivencia escolar, además de responder preguntas y generar dinámicas con los grupos de primero a tercer grado. Con estas acciones se busca reafirmar su compromiso con la prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes, promoviendo la construcción de entornos seguros y libres de acoso en las escuelas.

¿Cuál es el impacto de estas acciones?

Las actividades realizadas por la Guardia Estatal de Género son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia en el entorno escolar. Al proporcionar herramientas y conocimientos a los estudiantes, se espera que puedan reconocer y actuar ante situaciones de riesgo, contribuyendo así a un ambiente más seguro y respetuoso en las aulas.