Retiran cámaras irregulares

Los operativos permanentes por los uniformados para detectar dispositivos clandestinos continúan dando resultado, ya que retiraron cámaras irregulares.

Los elementos de la Guardia Estatal de la Zona Norte realizaron el aseguramiento y retiro de cuatro cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de los municipios de Reynosa y Matamoros que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad en Reynosa y Matamoros

En el primer hecho, los efectivos policiacos detectaron dos aparatos de videocámaras de color blanco colocadas en un poste de madera que se encontraba en la vía pública mientras realizaban patrullajes en la colonia Francisco Villa Norte, de la ciudad de Matamoros.

En un segundo operativo realizado en esta localidad se localizaron dos cámaras de videovigilancia durante un recorrido por la carretera federal 97 Reynosa–San Fernando, la cual se encontraba a lo alto de una antena de electricidad y repetidora de radiofrecuencia.

Detalles sobre el retiro de cámaras clandestinas

Los dispositivos asegurados corresponden a cámaras de 4G con sistemas solares, ambas con cinta negra, las cuales fueron desarticuladas y posteriormente puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.

Impacto de los operativos en la seguridad pública

Estas acciones forman parte de la estrategia para prevenir el uso indebido de sistemas de videovigilancias, inhibir posibles actividades ilícitas y preservar la seguridad en espacios públicos y carreteras del estado.