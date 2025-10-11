Aseguran cámara de videovigilancia y auto robado en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una cámara de videovigilancia y un auto robado en Reynosa, esto durante los operativos que realizan para brindar vigilancia a la población.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que como resultado de las acciones preventivas y disuasivas del delito, se llevó a cabo el aseguramiento y puesta a disposición de una cámara de videovigilancia clandestina y un vehículo con reporte de robo.

El primer artefacto fue identificado por personal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Reynosa Sur, en la Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando,

Mientras que el vehículo fue identificado por elementos de la Coordinación Reynosa en la colonia Lomas Real de Jarachina.

Cabe mencionar que ayer, la Guardia Estatal encontró y aseguró dos cámaras de videovigilancia en Matamoros, usadas presuntamente para actividades delictivas.