Vinculan a detenido por violación contra menor

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso de Rubén “R”, por el delito de Violación Equiparada Agravada a una persona menor de edad.

Un juez de control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba presentados por el representante social de la unidad investigadora, que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el pasado 1 de julio del presente año, en un domicilio ubicado al oeste de este municipio.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa al imputado como medida cautelar para evitar alguna situación de fuga, esto por el tiempo que dure el proceso jurídico, y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.