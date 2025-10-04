FGR incinera más de una tonelada de narcóticos en Reynosa

Más de una tonelada de droga fue incinerada por parte de las autoridades federales tras operativos en Tamaulipas, informó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Octava Zona Militar, ubicada en Reynosa, donde las autoridades destruyeron lo siguiente:

427 kilos 45 gramos 400 miligramos de marihuana

418 kilos 277 gramos 600 miligramos metanfetamina

226 kilos 349 gramos 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina

19 kilos 50 gramos 100 miligramos de clorhidrato de cocaína

82 gramos 200 miligramos de diacetilmorfina

25 gramos 40 miligramos de cocaína

967 paquetes de 10 de cajetillas de cigarros

Con esto se dio cumplimiento al programa nacional de destrucción de narcóticos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena eliminar las sustancias aseguradas durante investigaciones y operativos.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal (MPF), quien encabezó las diligencias de conteo, pesaje e incineración. En el evento también participaron representantes de la Agencia de Investigación Criminal, el comandante de la Octava Zona Militar, el comandante del 12 Batallón de la Guardia Nacional, así como peritos y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quienes certificaron que el proceso se efectuara conforme a la normativa.

La FGR destacó que estas acciones reflejan su compromiso con la sociedad en la lucha contra los delitos del fuero federal y recordó que la ciudadanía puede denunciar de forma presencial o anónima, las 24 horas del día, cualquier actividad ilícita, llamando al 899 921 9497 o acudiendo a las oficinas ubicadas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211.5, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas.