Previenen secuestro desde las escuelas

Los agentes investigadores y el personal de la Unidad Especializada al Combate de Secuestro y Extorsión realizan diálogo y medidas de prevención a los alumnos y personal docente de planteles educativos con el fin de prevención y combatir dichos delitos de impacto social.

Las visitas se dieron en las Escuelas Primarias "Emilio Portes Gil", ubicada en la Colonia Marte R. Gómez, y en la Luis Caballero Vargas (turno matutino) y la Escuela Primaria Lucio Blanco (turno vespertino), ambas ubicadas en el Fraccionamiento Paseo de las Flores, donde asistieron alrededor de ochocientos cincuenta (850) personas, entre alumnos y personal docente.

Dichos alumnado y personal educativo participaron en las pláticas y actividades de prevención y recibieron material impreso con información de utilidad, con el objetivo de promover la prevención del delito y la cultura de la denuncia entre estudiantes y docentes para fortalecer las acciones de denuncias oportunas al número de emergencia 911 o al 089, en su caso de manera personal en la unidad investigadora.

Estas actividades se dieron por el personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, que llevó a cabo estas acciones en el marco de la Campaña Permanente de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión", dentro de la "Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa".