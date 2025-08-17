Detectan falsificación de documentos para que vehículos circulen sin placas

Las autoridades de seguridad pública han detectado que se está elaborando documentación apócrifa para circular sin placas que se está entregando a automovilistas para que puedan viajar.

La situación se detectó mediante una situación por medio de un automovilista que realizó la compra de un vehículo en esta localidad, el cual se encuentra presuntamente en trámite para el proceso de nacionalización por medio de decreto vigEnte.

Al afectado que compró la unidad motriz no le había brindado ninguna documentación del vehículo ni del proceso de nacionalización el vendedor, tras la excusa de que ya estaba en trámite y sería emplacado por la ciudad de Durango, pero debido a una emergencia, el afectado tenía que viajar a la Ciudad de México.

Derivado de esta emergencia, al ciudadano le entregaron un documento únicamente denominado permiso para circular sin placas, con el cual podría viajar; presuntamente, con la recomendación del vendedor, en caso de ser molestado en el camino por alguna autoridad, debería cooperar.

Tras esta recomendación, el automovilista optó por verificar el documento que se le había otorgado, llevándose la sorpresa de que se trataba de un documento falsificado en la delegación de seguridad pública municipal.

El personal del área de la elaboración de permisos para circular sin placas y autoridades de la delegación de Tránsito y Vialidad del municipio indicaron que no era el primer caso que había sido detectado y que el secretario municipal ya tenía conocimiento de los casos, por lo que estaría presentando la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la elaboración y falsificación de documentación oficial.

Sobre el trámite para el permiso para circular sin placas, es un proceso que se elabora en la delegación de seguridad pública municipal para los automovilistas que adquieran un vehículo mexicano o regularizado; con este documento pueden transitar por el estado de Tamaulipas por un lapso de 30 días.