Protección Civil insta a prevenir accidentes

Las autoridades de Protección Civil piden a la ciudadanía hacer conciencia para no ser parte de las estadísticas de accidentes, debido a los aumentos en las cifras registradas en este periodo de decembrinas, ya que en algunos han sido mortales.

¿Qué medidas de prevención recomienda Protección Civil?

El coordinador Javier Lam Cantu de dicha dependencia municipal indicó que desafortunadamente en lo que va del mes de diciembre se ha registrado un aumento en llamados por accidente vehicular y otras situaciones que pudieron ser prevenidas por los ciudadanos afectados.

El personal de protección civil y cuerpos de emergencia ha tenido un alza en las estadísticas de atención de llamados de emergencia, esto en los accidentes vehiculares; en algunos se han registrado personas sin vida, de los cuales se podría presumir que fue el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad.

Detalles sobre el aumento de accidentes y fugas de gas

El funcionario municipal agregó que otras situaciones que han aumentado son las fugas de gas en los domicilios, de las cuales han dejado a tres personas sin vida, tal el caso sucedido hace algunos días en la colonia El Rodhe, y los hechos sucedidos por un flamazo y explosión por la acumulación de gas en una vivienda en la colonia Delicias que dejó a dos personas lesionadas con quemaduras.

Agrego que dos malas acciones muy comunes en este periodo de diciembre son el sobreuso de las conexiones eléctricas debido a las decoraciones de Navidad, que ha generado el aumento en llamados de auxilio por conato e incendios en domicilios, y el otro mal factor, el uso de juegos pirotécnicos, que ha dejado a personas lesionadas.

Impacto de los juegos pirotécnicos en la seguridad ciudadana

Por ello hace un llamado y recomendación de prevención a la ciudadanía para no ser parte de las estadísticas en estas fechas de diciembre, como no conducir en estado de ebriedad, revisar las tuberías o conexiones de gas, esto por el uso considerable en este mes, no sobrecargar las conexiones eléctricas y no utilizar juegos de pirotecnia.