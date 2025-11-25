Persecución culmina en arresto por drogas

Una persecución entre autoridades y presuntos delincuentes dio como resultado la detención de una persona y el decomiso de drogas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, en el tramo de la zona de Soriana Periférico, donde elementos de la Guardia Estatal de la coordinación de la zona norte de esta localidad realizaban recorridos de vigilancia por el sector.

¿Qué ocurrió?

Al estar realizando los recorridos de vigilancia y prevención en dicho tramo carretero, se percataron de que un carro de color negro, al ver la presencia de las patrullas, realizó una maniobra evasiva, brincando el camellón y emprendiendo la huida a exceso de velocidad en sentido contrario.

Por ellos iniciaron un despliegue policiaco por el sector y la persecución de este vehículo de color negro, cual, tras su huida, ocasionó un accidente vehicular, por lo que continúa con su intento de huida, siendo alcanzado a la altura de la colonia Condado de Norte.

En dicho lugar se observó que descendieron los ocupantes del vehículo de color negro, echándose a correr para darse a la fuga, por lo que los uniformados realizaron la persecución a pie, dándole alcance a uno de ellos, quien fue detenido.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al asegurar el carro Nissan Sentra de color negro donde viajaban los presuntos delincuentes, se realizó el decomiso en el interior de hierba verde de las características de marihuana, siendo más de veinte kilogramos, y aparatos móviles que podrían informar los movimientos de las autoridades.

La persona detenida, presunto menor de edad, el aseguramiento del carro Nissan Sentra, los equipos de comunicación y el decomiso de la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones.