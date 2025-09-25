Denuncian cobro de cuotas de supuesto personal de salud

Propietarios de talleres mecánicos, eléctricos, de enderezado y pintura hacen llegar denuncias anónimas a esta casa editora por posibles cobros de cuotas por parte del personal de COEPRIS del Estado de Tamaulipas.

La denuncia anónima fue recibida por medio de una queja ciudadana en la que un propietario de un taller mecánico y seguidor de este medio de comunicación señaló que dos sujetos, presuntos empleados de COEPRIS, se presentaron en su negocio con un oficio en mano, indicándole que estas acciones se estaban llevando a cabo en todos los talleres de mecánica, electricidad, enderezado y pintura.

Los presuntos empleados de COEPRIS le mostraron un oficio dirigido a los propietarios, ocupantes o representantes de dichos talleres, y le informaron que para evitar problemas debían realizar aportes, ya sea semanalmente o mensualmente, por un total de 600 pesos, dejando el oficio sellado.