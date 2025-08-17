Asalta a cajera de un negocio

Una cajera vivió minutos de agonía y terror al ser víctima de un asalto con violencia por un delincuente que la amagó con un cuchillo cebollero.

El robo ocurrió en la tienda ubicada en el fraccionamiento Villa Esmeralda, en el bulevar Villa Esmeralda con calle Los Lagos, a eso de la medianoche antier. El asalto con violencia fue denunciado al número de emergencia 911 por la empleada del establecimiento, quien sufrió una crisis nerviosa.

La empleada declaró que se encontraba en el área del mostrador realizando un preinventario debido a la hora, que no hay tantos clientes, cuando ingresó un hombre que portaba una bolsa de tela para mandado, pero el sujeto se lanzó contra ella de manera violenta, amagándola con un cuchillo cebollero.

Resalto que el delincuente, quien se cubría el rostro con una tela o pañuelo, le ordenó que no abriera la caja registradora, por lo que obedeció para evitar ser lastimada por el ladrón que la amenazaba de muerte al tenerla amagada con el cuchillo y, finalmente, el ladrón se apoderó del efectivo dándose a la fuga del negocio.

El ladrón se trataba de un hombre de tez blanca, complexión normal, de una estatura alta, quien vestía con pantalón de mezclilla, camisa de color rojo y gorra en color rojo.