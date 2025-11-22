Incendio arrasa con tráiler en el boulevard Las Pirámides

Un tráiler terminó siendo pérdida total derivado del fuego que se inició por un cortocircuito.

El siniestro se reportó minutos antes de las 14:00 horas en el terreno ubicado en el boulevard Las Pirámides del fraccionamiento del mismo nombre, donde residentes del sector y el chofer de la pesada unidad motriz fueron los que alertaron de la situación al número de emergencia 911.

Al lugar acudieron personal del heroico cuerpo de bomberos y de protección civil que acordonaron el lugar e iniciaron las maniobras para sofocar el fuego que envolvía a la cabina del tráiler que amenazaba consumir la caja.

Después de algunos minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio en el tráiler, que terminó siendo pérdida total; la cabina y la caja de la pesada unidad motriz resultaron con daños materiales menores.

Sobre el siniestro, determinaron que el fuego pudo haberse iniciado por un cortocircuito, debido a que el chofer señaló que tenía poco tiempo de haberse estacionado en el lugar.