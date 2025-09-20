La localizan sana y salva

El día de ayer se confirmó que la joven Ana Luisa, de 15 años de edad, había sido localizada con vida y que se encontraba ya con la familia.

Los hechos de la localización se dieron a conocer en horas de la mañana de ayer por medio de familiares que se comunicaron con el Colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y con las autoridades de la comisión de búsqueda, que refieren que la adolescente que había sido reportada como persona no localizada ya había sido localizada con vida.

Los familiares de la joven encontrada con vida no brindaron mayor información sobre el caso, y solo notificaron al colectivo y a las autoridades investigadoras que realizaran las diligencias correspondientes y las investigaciones pertinentes sobre el caso.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas indicaron que, al tener conocimiento y denuncia de menores de edad por no localización, se llevan a cabo las acciones de búsqueda con la Comisión Estatal; como en este caso y otros, las menores de edad son localizadas con vida y los agentes realizan la investigación.

Resaltaron que, derivado de estas situaciones, páginas de redes sociales, en su afán de buscar más links o seguidores, divulgan informaciones falsas y realizan alarma en la ciudadanía, por lo que piden a la ciudadanía consultar información con medios de credibilidad y que sustente la información oficial.