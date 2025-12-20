Ciclista lesionado en Reynosa tras ser arrollado por un vehículo

Un ciclista resultó con lesiones de consideración al verse involucrado en un accidente vehicular tras ser arrollado por una unidad motriz en el boulevard Miguel Hidalgo de Reynosa.

El hombre que se desplazaba en una bicicleta y cuando intentaba cruzar la transitada vialidad presuntamente fue arrollado por una camioneta que circulaba por el boulevard.

Al sitio llegaron elementos de Tránsito para tomar conocimiento del accidente y determinar responsabilidades, para ello se entrevistaron con la conductora de la camioneta para conocer su versión.