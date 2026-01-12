Choca contra poste y huye

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse y derribar un poste de madera.

El accidente se reportó a las autoridades y a los cuerpos de emergencia a las 07:30 horas en la calle General Rodríguez de la colonia Almaguer, como referencia entre las calles Delia y Blanca, por residentes del sector que informaban que una unidad motriz había derribado un poste de madera.

Detalles del accidente automovilístico en Almaguer

Al lugar arribaron personal de Protección Civil y brigadistas voluntarios, quienes, debido al hecho vial, se vieron en la necesidad de hacer el cierre de la circulación debido al peligro que generaba el daño en el poste de madera, el cual colgaba del cableado de fibra óptica.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del accidente, determinando que la unidad motriz Chevrolet Equinox circulaba de norte a sur a exceso de velocidad por dicha calle cuando terminó su trayectoria proyectándose contra el objeto fijo de madera, al cual partió en dos.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Tras el percance, el conductor dejó la unidad motriz abandonada en el sitio, desconociéndose si acudió a un nosocomio o solo se dio a la fuga al cometer el accidente, por lo que el vehículo fue remolcado al corralón de la ciudad y la circulación liberada.