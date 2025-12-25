¡Hallan cadáver!

El hombre que fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición en terreno baldío murió por causas naturales.

Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición anteayer minutos antes de las 13:00 horas, siendo la escena del hallazgo en un terreno baldío ubicado en la calle Río Plata del fraccionamiento Prado de Alcalá.

Detalles confirmados sobre el hallazgo del cadáver

El hallazgo se dio mediante una llamada al número de emergencia por una familia que caminaba por el sector, que percibió los fétidos olores y observó al hombre sin vida entre la maleza del terreno, por lo que alertó a las autoridades correspondientes.

Los agentes de la Policía Investigadora y el personal de servicios periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el procedimiento de levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la autopsia de ley.

Acciones de la autoridad tras el descubrimiento del cuerpo

Los médicos forenses determinaron que el hombre murió por causas naturales derivadas de un infarto y que no presentaba huellas de violencia, resaltando que aún el cadáver se encuentra en las instalaciones del SEMEFO en calidad de No Nombre. Cabe recordar que portaba una vestimenta con playera de color azul o negra, pantalón corto de color gris y unos guaraches de color negro.