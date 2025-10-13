Revientan casa ligada al narcomenudeo

Los elementos de la Fiscalía General del Estado continúan combatiendo el delito de narcomenudeo, por lo que, siguiendo una línea de investigación, realizaron un cateo.

Agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo tras un proceso de investigación.

El mandamiento judicial fue ejecutado en el Fraccionamiento Santa Fe, en esta ciudad fronteriza, en donde en horas de la noche realizaron el despliegue y acordonamiento del sector los uniformados investigadores, Guardia Nacional y SEDENA.

Durante la diligencia, el personal de servicios periciales del área de fotografía y criminalística de campo aseguró artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, teléfono celular negro y bolsas pequeñas con hierba verde y seca con características de narcótico.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos por los peritos; quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.