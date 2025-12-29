¡Pierde el control y choca contra árbol!

Por evitar chocar contra un carro que invadió el carril, fue la causa de que un automovilista terminara con su camioneta proyectada contra un árbol.

Detalles del accidente en Infonavit Anzaldúas

El accidente ocurrió minutos antes de las 09:00 horas en el cruce vial de boulevard Tiburcio Garzar Zamora con avenida Reynosa de la colonia Infonavit Anzaldúas, como referencia en la plaza pública del sector.

A donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención en el lugar al automovilista de una camioneta de reciente modelo, quien resultó ileso debido a que utilizaba el cinturón de seguridad en el momento del encontronazo frontal contra un árbol.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras el choque

Los peritos de Tránsito local se presentaron a tomar conocimiento del accidente, entrevistándose con el conductor, quien declaró que transitaba por el carril del bulevar Tiburcio Garza Zamora cuando de manera inesperada se percató de que un carro a exceso de velocidad le invadió el carril.

Resaltó que, por evitar impactarse contra el carro, volanteó perdiendo el control de la unidad motriz, saliéndose de la cinta asfáltica y terminó proyectándose de forma frontal con un árbol, por lo que reconoció su responsabilidad.