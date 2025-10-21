Guardia Estatal retira 16 cámaras de vigilancia en Reynosa

Un total de 16 cámaras de vigilancia fueron retiradas por personal de la Guardia Estatal durante un operativo en Reynosa, además aseguraron paneles solares que eran usados para mantener activo el sistema.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el operativo incluyó distintos puntos del municipio de Reynosa. Durante el mismo detectaron 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.

Los equipos se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Boulevard Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

Además, se decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.