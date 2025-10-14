Sigue búsqueda de empresario reynosense Marco Antonio Mariño Leal

El fiscal general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que la Unidad Investigadora de Personas no Localizadas, con ayuda de corporaciones policíacas del estado, realiza la búsqueda del empresario Marco Antonio Mariño Leal.

En entrevista, Barrios Mojica, brindó información sobre el caso del empresario reynosense Marco Antonio Mariño Leal, de quien desde el pasado viernes familiares presentaron la denuncia formal por desaparición.

Pese a la situación y la denuncia de la familia, el fiscal dijo que hasta este momento no se puede determinar alguna situación de privación ilegal.

El día 9 de octubre, Marco Antonio Mariño Leal fue visto por última vez en Reynosa. Su desaparición se reportó a la Fiscalía y se emitió una ficha de búsqueda.