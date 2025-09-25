Escandaliza ebrio en el Centralito y lo arrestan

Un hombre en estado de ebriedad terminó en las cálidas celdas de seguridad pública por estar molestando a personas y escandalizar en la vía pública.

Los elementos de la Guardia Estatal comentaron que a las 13:30 horas se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia por las calles Quintana Roo y San Luis Potosí de la colonia El Maestro, más conocida como el Barrio del Centralito. Resaltaron que en la plaza pública conocida como Cornelio Reyna observaron que el ahora detenido estaba mostrándose agresivo contra otro ciudadano y consumiendo bebidas alcohólicas.

Por ello de inmediato detuvieron su marcha, atendiendo la situación, procediendo a dialogar con algunos ciudadanos que refirieron que el ebrio hombre se encontraba molestándolos sin motivo, incluso a algunos peatones por poco ya los andaba golpeando.

Tras el señalamiento, los uniformados intentaron dialogar con el sujeto infractor, pero esta persona reaccionó de manera agresiva contra los uniformados, por lo que procedieron con la detención correspondiente.