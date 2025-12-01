Operativo desarticula banda de extorsionadores en penal de Reynosa

Autoridades del Gabinete Nacional de Seguridad desarticulan una banda de extorsionadores que operaban desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa. Tras las investigaciones, se giraron doce órdenes de aprehensión con los presuntos responsables, quienes fueron trasladados a otro reclusorio.

Con las investigaciones se supo que realizaban llamadas de extorsión principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Para ello utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.