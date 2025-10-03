Vocería reporta agresión armada y persecución en ejido La Llorona en Reynosa

Una agresión armada y persecución se registró esta mañana en el ejido La Llorona en Reynosa, lo que derivó en un operativo por tierra y aire por parte de autoridades de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que autoridades repelieron una agresión por parte de civiles armados a la altura del ejido La Llorona en Reynosa, lo que derivó en el inicio de una persecución.

Saldo de la balacera

Pese al enfrentamiento a balazos, no se reportan elementos heridos, señaló la autoridad en un mensaje en sus redes sociales.

Hasta el momento, en la zona se mantiene el sobrevuelo de un helicóptero así como recorridos terrestres con más personal de seguridad.