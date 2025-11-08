Enfrentamiento en Reynosa deja cinco abatidos por Guardia Estatal

Elementos de la Guardia Estatal abatieron en Reynosa a cinco presuntos delincuentes, entre ellos a una mujer.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de Seguridad del estado realizaban recorridos de vigilancia por una brecha al sur de la ciudad cuando fueron agredidos a balazos por tripulantes de una camioneta. Ante esta situación, se inició la respuesta de la agresión y la persecución.

La persecución y enfrentamiento terminó en el ejido Santo Domingo, donde se neutralizó a los agresores, los cuales eran cuatro hombres y una femenina. Con ellos se aseguraron una camioneta con reporte de robo, armas y objetos prohibidos.