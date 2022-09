Aparatoso, el choque registrado esta tarde

La falta de precaución, el exceso de velocidad y dar vuelta en un lugar prohibido fueron causas determinantes para que se registrará un aparatoso choque por la tarde en el boulevard Morelos.

Los hechos se registraron cerca de las 17:00 horas a la altura de la calle Mérida en la colonia Rodríguez, frente a la puerta 5 de Pemex sitio hasta el que arribaron cuerpos de rescate y autoridades estatales y viales.

De manera preliminar se dio a conocer que el accidente se registró luego de que un vehículo Chrysler Sebring, blanco, intentó cambiar de los carriles centrales a los carriles laterales cuando circulaba de norte a sur, siendo impactado por un microbus Internacional, blanco de la ruta 45 La Joya.

Tras el impacto el vehículo terminó impactado contra la protección de un semaforo, mientras que el microbus terminó derribando un poste de cámaras de vigilancia, además que terminó sobre los carriles centrales.

Uno de los pasajeros dijo en exclusiva para El Mañana "venía bien recio, se metió el carrito y no pudo frenar, nomas me acuerdo que rebote varias veces, ni me alcance agarrar".