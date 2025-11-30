Detienen a hombre por agresivo con su esposa

Al calor de las copas, un tamalero se puso agresivo contra su esposa, quien lo mandó a descansar a las cálidas celdas de la delegación municipal.

Los elementos de la Guardia Estatal comentaron que minutos después de las 22:00 horas fueron informados por el C5 de la presunta agresión a una mujer, esto en la calle Punta Zumach del fraccionamiento Puerta Sur, por lo que atendieron el llamado de auxilio en dicho sector, ya que se encontraban por el área de la situación.

¿Qué ocurrió?

Al presentarse en el domicilio, se entrevistaron con la mujer que solicitó el auxilio al 911, expresando que su esposo llegó en estado de ebriedad a la casa y se puso agresivo contra ella, por lo que solicitaba fuera retirado y arrestado porque no era la primera ocasión que sucedían estas acciones, y permitió el ingreso de los uniformados a su vivienda.

El hombre ahora arrestado dijo llamarse Leonel L., de 41 años de edad, quien fue ingresado a la delegación de seguridad pública, siendo certificado por el médico en turno, arrojándole el primer grado de ebriedad, y terminó quedando a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa de alterar el orden público y molestar personas.