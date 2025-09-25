Fortalecen disciplina de guardias estatales

Fortalecen disciplina de guardias estatalesCon el propósito de mantener en óptimas condiciones físicas a su personal operativo, la Guardia Estatal realizó una jornada de acondicionamiento físico en la que participaron 34 elementos.
En el marco de las acciones para fortalecer la disciplina, la salud y el rendimiento operativo, la Guardia Estatal llevó a cabo una jornada de acondicionamiento físico con personal del Complejo Regional de Seguridad Pública de Reynosa.
La actividad contó con un total de 34 elementos que participaron en los ejercicios, prácticas básicas de acondicionamiento y sesiones de carrera y trote, con el propósito de mantener en óptimas condiciones físicas al personal operativo que diariamente cumple con funciones de seguridad.
La Guardia Estatal con estas actividades reafirma su interés de fortalecer las capacidades físicas de sus elementos, factor indispensable para el desempeño eficaz en las tareas de prevención y protección ciudadana.
