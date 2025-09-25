Fortalecen disciplina de guardias estatales

En el marco de las acciones para fortalecer la disciplina, la salud y el rendimiento operativo, la Guardia Estatal llevó a cabo una jornada de acondicionamiento físico con personal del Complejo Regional de Seguridad Pública de Reynosa.

La actividad contó con un total de 34 elementos que participaron en los ejercicios, prácticas básicas de acondicionamiento y sesiones de carrera y trote, con el propósito de mantener en óptimas condiciones físicas al personal operativo que diariamente cumple con funciones de seguridad.