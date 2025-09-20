Imparten pláticas para prevención de plagios

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) llevó a cabo acciones en el marco de la Campaña Permanente de 'Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión'. Personal de la Unidad acudió a las instalaciones del Centro de Distribución y Logística de una empresa comercial, ubicado en el Parque Industrial Villa Florida A, en Reynosa, donde se impartió una plática preventiva y se realizó la entrega de material informativo impreso. Estas actividades estuvieron dirigidas al personal de la empresa, con el objetivo de generar conciencia, fortalecer la cultura de la prevención y brindar orientación sobre las medidas necesarias para reducir los riesgos asociados a delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas busca con estas acciones refrendar su compromiso con la proximidad social y la prevención del delito, contribuyendo al fortalecimiento de entornos más seguros para las y los ciudadanos.