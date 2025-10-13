Destruyen Monstruos

Las autoridades federales llevaron a cabo la destrucción de unidades motrices con blindaje artesanal que fueron aseguradas en diversas acciones policiacas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”.

Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, y fueron asegurados en diversas acciones en dicha entidad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal, y presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.