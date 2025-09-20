Abandona su vehículo deportivo tras chocar

Un automovilista dejó su vehículo deportivo abandonado luego de proyectarse contra un objeto de concreto en una obra en construcción.

Las autoridades de tránsito municipal acudieron al libramiento Oriente de la colonia Escondida, frente al parque Cultura, a eso de las 08:00 horas, al ser informados por el C5 que en el lugar se había registrado un accidente vehicular.

Estos mediante diversos reportes ingresados al número de emergencia 911 realizados por automovilistas que transitaban por el lugar, que referían que desconocían si había personas en el interior del carro involucrado.

Los peritos viales indicaron que tomaron conocimiento del percance donde se encontraba un deportivo Dodge Charger de color negro sin placas en la calidad de abandonado por el conductor, que se había proyectado contra una estructura de concreto que era utilizada en la construcción de la obra que se lleva a cabo en dicho tramo carretero.

Resaltando que el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad de sur a norte por el libramiento Oriente cuando, por razones desconocidas, se descontroló y terminó proyectándose contra el objeto de concreto.