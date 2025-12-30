Choca motocicleta contra camioneta

Una mala maniobra por un motociclista fue la causa de un accidente entre un repartidor de una refaccionaría con una camioneta.

El percance sucedió a eso de las 15:00 horas en el cruce vial de las calles Praxedis Balboa con Rodolfo Garza Cantu, más conocida como Río Purificación, de la colonia Leal Puente, donde arribaron brigadistas voluntarios que brindaron apoyo a la circulación para evitar otros percances porque las unidades motrices se encontraban obstruyendo la vialidad.

Detalles del accidente en Reynosa

Los peritos de Tránsito se entrevistaron con el conductor de una camioneta Ford Ranger, quien declaraba que transitaba de sur a norte por la calle Rodolfo Garza Cantú, ya que tenían la luz verde del semáforo. Al dar vuelta a la derecha para tomar la calle Praxedis Balboa, se impactó en la puerta del lado del copiloto la motocicleta.

Declaraciones de los involucrados en el choque

El motociclista repartidor de la refaccionaría Treviño comentaba que circulaba en la misma dirección que la camioneta, resaltando que intentó rebasar a la camioneta porque primero esta intentó dar vuelta a la izquierda, pero luego dio vuelta a la derecha, por lo que no pudo frenar para evitar impactarse contra la unidad motriz.

Acciones de brigadistas tras el percance

Los brigadistas voluntarios que llegaron al lugar del accidente se encargaron de regular la circulación y evitar que otros vehículos se vieran involucrados en el incidente, asegurando así la seguridad de los transeúntes y conductores en la zona.