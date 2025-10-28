Hombre muere tras ser atropellado en Reynosa

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes al ser atropellado al poniente de la ciudad de Reynosa. El presunto responsable se dio a la fuga.

El accidente ocurrió sobre la Avenida Los Pinos en el parque industrial Villa Florida. Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de Tamaulipas quienes determinaron que ya no tenía signos vitales.

También acudieron agentes de Vialidad y elementos de la Guardia Estatal para apoyar en las labores de acordonamiento, así como elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para tomar conocimiento del deceso a causa del atropellamiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, se presume sea un obrero por sus pertenencias que quedaron sobre la carretera.