Carambola vehicular deja graves daños materiales

Un transporte público provocó una carambola vehicular dejando cuantiosos daños materiales en dos unidades motrices.

El percance sucedió alrededor de las 16:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, a la altura de la gasolinera ubicada en la colonia Condado de Norte, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas afectados y al menos tres ciudadanos que viajaban como pasajeros en un transporte público responsable del accidente.

Los agentes viales de peritaje tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un carro Volkswagen Jetta de reciente modelo, quien comentó que transitaba de poniente a oriente por el carril de la derecha del libramiento Monterrey-Reynosa; debido al tráfico, bajó la velocidad, siendo impactado por alcance por la unidad del transporte público y terminó proyectado contra la camioneta.

El segundo vehículo involucrado era una camioneta Toyota Hilux de una empresa particular que bajó la velocidad por el tráfico, cuando se vio involucrado en el percance, ya que el carro Jetta se proyectó contra su unidad motriz por alcance.