Choca y se impacta en base de semáforo

El exceso de velocidad y un descuido al manejar provocaron que un automovilista resultara lesionado luego de causar un choque y terminar proyectándose contra la estructura del semáforo.

El percance ocurrió minutos después de la medianoche en el cruce vial del libramiento Monterrey-Reynosa con avenida Israel del fraccionamiento Lomas de Jarachina Sur, como referencia de las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Al sitio arribaron brigadistas voluntarios que brindaron apoyo vial en dicho cruce carretero, y paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al conductor de un carro Mazda, quien resultó con lesiones de consideración al proyectarse contra la estructura metálica del semáforo.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, solicitándole una explicación al conductor de una camioneta Chevrolet Trailblazer, quien comentaba que se encontraba transitando de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa.

Resaltando, detuvo la marcha debido a que le tocó la luz roja del semáforo; siendo en ese momento, fue chocada por el carro en la parte trasera del lado de piloto y luego el vehículo se proyectó contra el poste metálico del semáforo.

El automovilista lesionado señalaba que transitaba en la misma dirección que la camioneta, por lo que tuvo un descuido al estar conduciendo, por lo que reconocía la responsabilidad del percance.