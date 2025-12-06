Tráiler proyecta auto por alcance

Un automovilista terminó contra el muro divisor de un puente elevado tras ser impactado por alcance por un tráiler.

El accidente se registró alrededor de las 22:30 horas en la intersección del puente elevado del libramiento Monterrey-Reynosa con el libramiento del Puente Internacional Anzaldúas-Reynosa, a donde acudieron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar al conductor de un carro Ford Fusion que resultó con algunos golpes.

¿Cómo ocurrió el accidente en el puente Monterrey?

Los peritos de Tránsito Municipal se presentaron a conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer de un tráiler de la empresa Varela, quien declaró que transitaba de sur a norte subiendo el puente elevado para tomar carril del libramiento del Puente Internacional Anzaldúas-Reynosa cuando de pronto el carro le invadió el carril al realizar el cambio sin precaución, por lo que lo impactó en la parte lateral trasera.

El automovilista del carro declaraba que circulaba en la misma dirección que el tráiler en el carril de la derecha para el retorno, pero al tomar el carril para tomar el libramiento del puente internacional, fue chocado por el tráiler en la parte trasera. Tras el encontronazo, perdió el control del volante, proyectando el carro contra el muro divisor de los carriles.

Los cuerpos de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente para brindar atención al conductor del Ford Fusion, quien presentaba algunos golpes. La situación generó un gran tráfico en la zona, mientras que los peritos realizaban las investigaciones pertinentes.

Las autoridades de tránsito están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que el informe final sea presentado en los próximos días.