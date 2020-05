Lo vuelven a hacer

Y 32 años después, Thalía y Erik Rubín se unieron en un divertido dueto en TikTok con el tema "No Sé Si Es Amor", un clásico de Timbiriche que grabaron en los 80.

El video publicado el fin de semana en la cuenta @erikrubinoficial de esta plataforma, registró más de medio millón de reproducciones, pues removió los recuerdos de la generación que creció con ellos.

Fue la esposa de Tommy Mottola quien invitó al "güero" para cantar juntos.

"Me escribió y me dijo: ´Éntrale, güero, anímate´...", compartió Erik en entrevista.

Todo empezó porque días antes Thalía invitó a sus seguidores en la red a grabar este dueto con ella. Después Erik aceptó la propuesta.

"A mí ya me habían estado pidiendo que lo hiciera. Después me lo mandó ella y no me pude resistir", declaró el cantante, quien con este clip debutó en TikTok.

"Esta canción forma parte del soundtrack de nuestras vidas", agregó.

El intérprete de "Aire y Fuego" dijo que antes de compartir este clip se lo mostró a su esposa Andrea Legarreta, quien lo animó que lo publicara.

"Se lo enseñé y me dijo: ´¡Hazlo, hazlo!, ¡qué buena onda!´. Fue la primera que me incitó a hacerlo", compartió el cantante.