Lo vuelve a hacer

El actor Eduardo Yáñez, en su arribo a la Ciudad de México, una vez más mostró su molestia con los reporteros, llegando incluso a dar un manotazo al micrófono de uno de ellos, pidiendo que "se guardara la sana distancia".

La molestia del histrión se dio cuando le cuestionaron si él influyó para que el joven actor José Pablo Minor perdiera el protagónico de "Mirada de mujer", pues consideraba que no le daba réplica actoral y sólo lo consideraba una "cara bonita", según dio a conocer un columnista de espectáculos.

MUY MOLESTO

"No digan pend*j&das, ¿ustedes creen que yo tengo el poder de correr, contratar gente? No me metan a mí en esas preguntas", dijo en tono molesto.

Aunque siguieron los cuestionamientos, Yáñez ya se veía irritado, por lo que al sentir que el micrófono del reportero de TV Azteca no estaba guardando su sana distancia, Eduardo le dio un manotazo al micrófono para que "guardara su distancia".

El incómodo momento fue captado en video.