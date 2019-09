¡Lo vuelve a hacer!

NOTICIAS RELACIONADAS Los mejores looks Emmy 2019

Los Ángeles, California





Anoche se llevó a cabo la edición 71 de los premios Emmy, en reconocimiento a lo mejor de la televisión estadounidense, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California. Al igual que los últimos Oscar, la ceremonia no tuvo un conductor: una decisión que sirvió para agilizar la transmisión y aprovechar el tiempo para homenajear a los programas homenajeados que ya llegaron a su fin.

"Game of Thrones" fue reconocida como la mejor serie de drama, mientras que "Fleabag" obtuvo su estatuilla en comedia.

Waller-Bridge protagoniza "Fleabag" y ganó dos Emmy como Mejor guionista de una serie de comedia y Mejor actriz protagonista de una serie de comedia.

Los asistentes a la gala de los Emmy de este año se levantaron varias veces de sus asientos para ovacionar a los elencos de Game Of Thrones y Veep, dos exitosas series que ya cerraron sus últimas temporadas.

OTROS

GALARDONADOS

La actriz y guionista británica Phoebe Waller-Bridge, que no solo conquistó en la categoría de Mejor serie de comedia, sino en Mejor guion de una serie de comedia y Mejor dirección de una serie de comedia, se regocijó también al ver ganar a Jodie Comer como Mejor actriz protagonista de una serie dramática por la serie Killing Eve, de la que la primera es creadora.





Por su parte, otros británicos como John Oliver y Ben Whishaw también fueron galardonados.

En la categoría de miniserie, la arrasadora fue Chernobyl, que se impuso sobre la también reconocida When They See Us en la categoría de Mejor Miniserie y recibió otros galardones por Mejor dirección y Mejor guion de una miniserie además de muchos más premios a lo mejor de la televisión en Estados Unido