Lo vivió en MLS

La desaparición del ascenso y descenso no ponen a temblar al técnico de la Selección Mexicana Gerardo Martino.

"La única vez que tuve la experiencia de trabajar en un país en donde no hay descenso fueron los dos años que estuve en la MLS, en ningún caso me dieron la sensación de que los equipos se dejaran estar", dijo.

El "Tata" charló con Grupo REFORMA antes de viajar a su natal Rosario, Argentina, para aislarse junto a sus seres queridos, debido a la pandemia de Covid-19.

En ese momento se multiplicaban las versiones de la extinción del Ascenso MX, que semanas después concretaron los dueños de los clubes del futbol mexicano, así como los representantes de las distintas Divisiones de la FMF.

Algunos directivos han defendido la medida ante la falta de solvencia económica de lo que era el Ascenso MX, y la necesidad de afinar el modelo de negocio de la Liga MX, que la acerca al exitoso esquema de la Major League Soccer.

"Nunca me dieron la sensación de que dejarían de invertir (en Estados Unidos) porque no hay descenso y no hay preocupación, al contrario", consideró el "Tata".

Martino dijo que una solución, para evitar el relajamiento, podría ser el sancionar económicamente a los últimos lugares de la clasificación, hecho que se consumó días después.

Los dueños acordaron que los tres sotaneros pagarán multas que en conjunto sumarán 240 millones de pesos, que se repartirán entre las 12 franquicias del extinto Ascenso MX y que ahora competirán en la Liga de Desarrollo.