Lo que viene en cine

De "Venom" a "Roma", una lista de las películas que se estrenarán próximamente en Estados Unidos, por mes.

SEPTIEMBRE

"The Nun" ("La monja"), 7 de septiembre — Una película de terror gótico supernatural derivada de la franquicia "The Conjuring" ("El conjuro").

"The Predator" ("Depredador"), 14 de septiembre — La cuarta entrega de la serie, dirigida por Shane Black, con las actuaciones de Boyd Holbrook, Trevante Rhodes y Jacob Tremblay.

"The House With a Clock in its Walls" ("La casa con un reloj en sus paredes"), 21 de septiembre — Una fantasía de brujas y hechiceros protagonizada por Jack Black y Cate Blanchett.

"The Sisters Brothers", 21 de septiembre — Joaquin Phoenix y John C. Reilly hacen de hermanos asesinos en este western de Jacques Audiard.

"The Old Man and the Gun", 28 de septiembre — Robert Redford es un viejo atracador de bancos en esta película de David Lowery basada en hechos reales.

OCTUBRE

"Venom", 5 de octubre — Tom Hardy protagoniza esta cinta derivada de Spider-Man de Marvel.

"A Star Is Born" ("Nace una estrella"), 5 de octubre — La primera película de Bradley Cooper como director es una nueva versión del clásico de 1937, con el propio Cooper y Lady Gaga.

"Bad Times at the El Royale" ("Malos tiempos en El Royale"), 12 de octubre — Siete extraños se conocen en un hotel en Lake Tahoe en este thriller de Drew Goddard.

"First Man" ("El primer hombre en la luna"), 12 de octubre — La dramatización de Damien Chazelle de la misión de Neil Armstrong en la luna, protagonizada por Ryan Gosling.

"Halloween", 19 de octubre — Michael Meyers regresa en esta entrega de David Gordon Green de la taquillera franquicia de terror.

NOVIEMBRE

"Bohemian Rhapsody", 2 de noviembre — Una cinta biográfica sobre el líder de Queen Freddie Mercury, dirigida por Bryan Singer.

"The Nutcracker and the Four Realms" ("El cascanueces y los cuatros reinos"), 2 de noviembre — Una fastuosa fantasía de Disney con actores reales inspirada en un relato original de E.T.A. Hoffmann.

"Dr. Seuss' The Grinch" ("El Grinch"), 9 de noviembre — Una versión animada del clásico navideño, con Benedict Cumberbatch haciendo la voz del aguafiestas de Whoville.

"The Girl in the Spider's Web" ("La chica en la telaraña"), 9 de noviembre — Un nuevo estreno del thriller sobre Lisbeth Salander, basado en el cuarto libro de la serie, con Claire Foy asumiendo el papel de Rooney Mara.

"Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ("Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald"), 16 de noviembre — La segunda entrega de la precuela de "Harry Potter" de J.K. Rowling, con Johnny Depp como Gellert Grindelwald.

"Creed II", 21 de noviembre — Michael B. Jordan regresa como el joven Adonis Creed para pelear con el hijo de Iván Drago.

"Green Book", 21 de noviembre — Una cinta de Peter Farrelly sobre un pianista clásico jamaiquino-estadounidense (Mahershala Ali) que va de gira por el Sur Profundo con su chofer blanco (Viggo Mortensen).

"Robin Hood", 23 de noviembre — Taron Egerton interpreta a Robin Hood y Jamie Foxx al pequeño Juan en la más reciente versión de la leyenda de Nottingham.

DICIEMBRE

"Mary Queen of Scots", 7 de diciembre — Saoirse Ronan interpreta a la monarca escocesa María I y Margot Robbie a su media hermana, la reina Isabel I de Inglaterra.

"Ben Is Back", 7 de diciembre — Un hijo desaparecido (Lucas Hedges) regresa a casa con su madre (Julia Roberts).

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo"), 14 de diciembre — Una dimensión paralela de Spider-Man colida en una realidad alterna animada.

"Mary Poppins Returns" ("El regreso de Mary Poppins"), 19 de diciembre — Una secuela de Rob Marshall a la original de 1964, con Emily Blunt como la niñera mágica.

"Aquaman", 21 de diciembre — El héroe submarino de Jason Momoa tiene su primera película en solitario.

"Bumblebee", 21 de diciembre — Una precuela de "Transformers" de 2007 centrada en el pequeño Autobot amarillo.

"Holmes and Watson", 21 de diciembre — Una comedia de detectives de Arthur Conan Doyle, con Will Ferrell y John C. Reilly.

"Roma", diciembre (día aún por anunciarse) — Cinta semiautobiográfica en blanco y negro de Alfonso Cuarón, sobre una empleada doméstica en un barrio de clase media en la Ciudad de México de los años 70.