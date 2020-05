¡Lo ve en Europa!

Pedro Caixinha, ex DT de Cruz Azul, reconoció que ve con capacidad a Miguel Herrera para dirigir en el Viejo Continente.

El estratega portugués, quien cayó ante El "Piojo" en la Final del Apertura 2018, explicó que Herrera lleva ventaja con la simple intención y voluntad de dar el salto al futbol europeo.

"Sí, me da gusto que él se ha sacado hacia delante para decir: ´quiero y tengo esa misión´. Eso para mí es muy importante y eso también hace mucha diferencia, en querer hacer las cosas. Sí, se lo merece (ir a Europa). Si Miguel lo quiere, que llegue la oportunidad y la aproveche", dijo Caixinha a TUDN.

El estratega luso desarrolló una linda rivalidad con Herrera en México, y que esta misma le causó un respeto profundo por el estratega del América.

"Sí, a mí me gusta mucho Miguel, es muy competitivo al igual que yo, y lo que tuvimos, lo que pasamos, cuando estaba yo en Santos o Cruz Azul, son cosas de la cancha. Los dos somos muy competitivos, los dos queremos ganar, tenemos esa relación con el partido y ya está.

"Me gusta mucho Miguel porque es claro, va de frente y eso es mucho más importante que otro que se achique y hace cosas por detrás. No hay problema con él, tenemos una relación cordial, profesional y me gusta mucho porque se ha hecho mucho para llegar a la posición que está hoy por hoy", sentenció el DT.