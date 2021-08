LO ULTIMO: ONU pide moderación en Afganistán

WASHINGTON - Estados Unidos está enviando otros 1.000 soldados a Afganistán, con lo que tendrá aproximadamente 6.000 en el país.

Un funcionario de defensa le dijo a The Associated Press el domingo que 1.000 efectivos de la 82da División Aerotransportada irán directamente a Kabul en lugar de dirigirse a Kuwait, donde iban a estar en caso de que se requiriera su apoyo en la zona. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre una decisión que el Pentágono aún no anuncia.

El sábado, el presidente Joe Biden autorizó que el número de tropas estadounidenses en Afganistán subiera a aproximadamente 5.000 al añadirles unas 1.000.

KABUL - Un portavoz y negociador del Talibán le dijo el domingo a The Associated Press que el grupo extremista está en conversaciones para formar un gobierno "islámico abierto e incluyente" en Afganistán.

Suhail Shahin habló con la AP después de que el Talibán tomó el control de la mayor parte del país en cuestión de días e ingresó a la capital Kabul. Por su parte, Estados Unidos trabaja para retirar a diplomáticos y a otros civiles.

Previamente, un funcionario del Talibán dijo que el grupo anunciaría un nuevo gobierno desde el palacio presidencial, pero aparentemente esos planes se han suspendido por ahora.

KABUL - La red noticiosa Al Jazeera difundió tomas de un grupo amplio de combatientes talibanes dentro del palacio presidencial en la capital de Afganistán.

Se prevé que el Talibán anuncie la toma del palacio, renombrando al país Emirato Islámico de Afganistán. Sus hombres han extendido su control sobre la mayor parte del país en cuestión de días luego de que Estados Unidos decidió retirarse tras 20 años de guerra.

LONDRES - Legisladores británicos fueron convocados al Parlamento en sus vacaciones de verano para analizar el deterioro de la situación en Afganistán, en un momento en que soldados de Gran Bretaña llegan a Kabul para ayudar a evacuar a sus compatriotas que siguen allí.

El Parlamento se reunirá el miércoles para debatir la respuesta del gobierno ante la crisis, dijeron las autoridades. El primer ministro Boris Johnson también convocó a una reunión del comité de emergencia del gabinete mientras el Talibán ingresaba a Kabul.

Johnson dijo después de la reunión que la prioridad es traer de regreso a los ciudadanos británicos, así como a los afganos que ayudaron a las fuerzas de Gran Bretaña en Afganistán durante los últimos 20 años, "lo más rápido que se pueda" en los próximos días.

KABUL – El aeropuerto internacional de Kabul ha sido cerrado a vuelos comerciales debido a que continúan las evacuaciones militares, informaron funcionarios militares estadounidenses.

La suspensión de los vuelos comerciales corta una de las últimas vías de escape del país para los afganos temerosos del gobierno talibán. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a comentar sobre el asunto.

Los talibanes capturaron la mayor parte del país en cuestión de días y entraron en la capital el domingo.

SIN PROCEDENCIA - Un miembro del Talibán informó que el grupo declarará pronto el Emirato Islámico de Afganistán desde el palacio presidencial en la capital Kabul.

Ese era el nombre del país cuando gobernaban los talibanes hasta que fueron expulsados por fuerzas encabezadas por Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El miliciano hablo bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación.

TORONTO - Canadá ha suspendido las operaciones diplomáticas en Afganistán y el personal canadiense ya se dirige a la nación norteamericana.

El ministro de Exteriores, Marc Garneau, dijo en un comunicado que la decisión de suspender las operaciones es temporal y que la embajada reabrirá si la situación de seguridad permite que el personal esté a salvo.

Unos 40.000 soldados canadienses fueron enviados a Afganistán en un periodo de 13 años como parte de una misión de la OTAN, antes de abandonar la nación asiática en 2014. Más de 150 soldados canadienses fallecieron en ese periodo.

ESTAMBUL - El presidente de Turquía dice que su país trabajará por la estabilidad en Afganistán junto con Pakistán, a fin de detener una creciente ola migratoria en medio de la ofensiva nacional de los talibanes.

El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo el domingo que cada vez más afganos intentan migrar a Turquía a través de Irán, e instó a un esfuerzo internacional para llevar estabilidad al país y prevenir la migración masiva.

MADRID - El Ministerio de Defensa de España dice que aún no ha comenzado a evacuar a los ciudadanos españoles y al personal afgano, pero que está acelerando sus planes.

"Se están acelerando al máximo los planes para la evacuación de las personas en Afganistán. Están cerrados los detalles (logística, personas a evacuar...), pero no podemos dar más detalles por razones obvias de seguridad", dijo el ministerio en un comunicado enviado por correo electrónico.

WASHINGTON - Un funcionario estadounidense dijo el domingo que los diplomáticos de Estados Unidos en Afganistán serán trasladados de la embajada en Kabul al aeropuerto mientras los talibanes ingresan a la capital afgana.

El funcionario, quien no estaba autorizado a informar al respecto y habló bajo la condición de anonimato, indicó que helicópteros militares se desplazan entre la embajada y el aeropuerto.

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco dijo el domingo que comparte "la preocupación unánime por la situación en Afganistán" mientras los talibanes capturaban la capital afgana.

Desde una ventana que da a la Plaza de San Pedro, el papa pidió oraciones "para que cese el clamor de las armas y se encuentren soluciones en la mesa de negociaciones".

BERLÍN - Alemania enviará aviones militares a Kabul para evacuar al personal de su embajada el lunes.

La agencia de noticias alemana dpa informó el domingo que la misión incluirá la evacuación del personal local afgano que trabaja para la embajada alemana.

MILÁN – La prensa italiana informó el domingo que la mayoría del personal de la embajada italiana en Kabul está siendo trasladado al aeropuerto de la capital afgana para ser evacuados.

El Corriere della Sera dijo que la medida afecta a unos 50 empleados italianos y 30 empleados afganos y sus familias, junto con la policía paramilitar Carabinieri que protege la embajada.

El Ministerio de Defensa de Italia ha dicho que 228 afganos y sus familias ya han sido trasladados a Italia.

MOSCÚ – Los talibanes prometieron garantizar la seguridad de la embajada rusa en Kabul, informó el domingo la agencia estatal de noticias rusa.

Tass citó a Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes, diciendo que la organización tiene "buenas relaciones con Rusia" y una "política en general para garantizar condiciones seguras para el funcionamiento de la embajada rusa y otras embajadas".

El enviado del Kremlin en Afganistán, Zamir Kabulov, dijo el domingo que no hay planes de evacuar la embajada rusa en Kabul.

LONDRES - El embajador del Reino Unido en Afganistán será sacado del país el lunes en medio de temores de que los talibanes puedan tomar el aeropuerto, según la prensa británica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tenía la intención de que Laurie Bristow y un pequeño equipo de funcionarios permanecieran en el aeropuerto con otros diplomáticos internacionales. Pero el Sunday Telegraph informó que se adelantó su partida. La cancillería no ha comentado.