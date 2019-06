Lo tunden y se defiende

"Me preguntan si yo tenía que ver con el movimiento religioso, pero lo conocí ese día, es más, desconocía que hubiese algo tan fuerte y grande en México (sobre La Luz del Mundo) y me extrañó tanto salir al balcón y ver 7 mil personas, transmití como lo hago con todos los eventos a los que voy". Sergio Mayer, actor y diputado.

Ciudad de México.

El diputado morenista Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, señaló en un comunicado que Naasón Joaquín García deberá responder "en lo personal" por los hechos que le imputa la Fiscalía General de California, Estados Unidos.



Aseguró que al concierto en homenaje al líder de la Luz del Mundo que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes acudió en "calidad de público en general", y añadió que la imagen que circula en redes, en la que se le ve junto a Joaquín García se tomó en "un instante de un saludo".

PIDE NO CRIMINALIZAR

Posteriormente, en una presentación editorial, el diputado abundó en que la detención del apóstol de la Luz del Mundo no debe ser utilizada para atacar al grupo religioso. "No descalifiquemos, que no se criminalice a toda una comunidad por un hecho que todavía no se comprueba, no tiene que ver si es líder religioso o político, ha habido muchos casos, como el de Gerard Depardieu (actor francés) que estuvo también por un tema parecido y al parecer salió exonerado", consideró.

A través de un comunicado, Mayer señaló: "En el Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo un evento cultural y laico, al cual asistí, como cientos de personas, en calidad de público en general. La fotografía en la que aparezco que circula en redes sociales, sólo refiere a un instante de un saludo, como frecuentemente lo hago con numerosos personajes y ciudadanos a quienes encuentro en eventos y me piden saludarles, aún sin conocerlos".

EXIGE QUE RESPONDA

Al respecto de la detención, Mayer indicó, sin mencionar los nombres, que los "imputados" deberán responder "en lo personal" y, en caso de comprobarse delito alguno, "los jueces determinarán las sanciones a las que haya lugar con respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia".

Añadió que tiene la "firme convicción de que prevalezca la tolerancia y el respeto hacia todas las agrupaciones laicas o religiosas, a quienes no se debe criminalizar ni discriminar por las responsabilidades individuales de alguno de sus miembros".

Entrevistado al final de la presentación editorial del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2018 y el lanzamiento de su sitio web, el legislador reiteró a la prensa que si Joaquín García es culpable de los delitos que se le imputan, "que pague las consecuencias".