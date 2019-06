Lo tunden por llamarla ´cascajo´

Ciudad de México

El conductor Daniel Bisogno una vez más se está en el ojo del huracán, ahora por el recuerdo de que insultó a Edith González cuando la actriz llegó a TV Azteca a trabajar.

Y es que el presentador de "Ventaneando" en el 2010, cuando la actriz de "Corazón Salvaje" y "Salomé" arribó —luego de una larga carrera en Televisa— a la televisora de la Ajusco, hizo un comentario en su cuenta de Twitter un tanto fuera de lugar, así lo reveló durante una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube "En casa de Mara".

"Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter 'se recibe cascajo', y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González", recordó en referencia a la actriz que en ese entonces llegaban de San Ángel.

EN LAS REDES

Pero como es costumbre en la red social del pajarito, las opiniones se dividieron, algunos a favor de lo que "El Muñeco" escribió y otros respaldaban a González, quien la semana pasada perdió la batalla contra el cáncer que le aquejaba desde hace tiempo a los 54 años de edad.

El último trabajo que realizó González en aquella televisora fue la de jurado en el reality show "Este es mi estilo", programa de moda donde un grupo de mujeres deben probar que tienen el mejor guardarropa.