Lo tentaba el Atlas para volver

Guadalajara, Jalisco.

Para José Luis Real terminó el tiempo de trabajar para los clubes de la Liga MX. Desde hace 3 años, al asumir como director de fuerzas básicas del Toluca, el "Güero" ya había decidido que tenía que iniciar un proyecto propio, y ahora se presenta como el director deportivo de la academia de formación Altium Sports Complex.

Al terminar su ciclo con el Toluca, el único club que lo tentaba para cambiar de opinión era el Atlas.

"He tenido oportunidad de trabajar para algunos otros clubes, pero esta decisión no la tomé después de dejar el Toluca, sino desde hace 3 años, mi decisión ya estaba tomada. Había solamente un club que, si me hubiera invitado lo hubiera aceptado y no era Chivas, sino Atlas, pero no hubo ninguna llamada en lo absoluto", dijo el entrenador.

Tras su retiro como jugador en 1985, el "Güero" comenzó a prepararse como formador de talentos, primero en el Atlas, y en 1996 inició el proyecto con las Chivas. Hoy, Real prefiere enfocar sus conocimientos a una academia.

"Hay que darle paso a los jóvenes, ya quiero estar en mi casa, he estado bastante fuera, me ha ido bien, y creo que puedo darme el gusto y el placer de tomar esta oportunidad para hacer esto que realmente me parece muy atractivo, pero también un compromiso para poder aportar a la sociedad".